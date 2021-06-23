نائب وزير الخارجية الروسية : بفضل القرارات الدولية الأوضاع في ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح

برلين 23 يونيو 2021 ( وال ) – قال نائب وزير الخارجية الروسية، ” سيرغي فيرشينين “، اليوم الأربعاء، إن تطورات الأوضاع في ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح بفضل القرارات الدولية.

وأكد ” فيرشينين ” في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عقب اختتام اعمال مؤتمر ” برلين 2 ” حول ليبيا أن المشاركة الروسية في التسوية الليبية كان لها تأثير إيجابي ولا يجب التشكيك فيها، مشيرا إلى أن هناك فرصة اليوم لتحقيق سلام واستقرار دائم في ليبيا.

يذكر أنه، تم انعقاد مؤتمر “برلين 2″، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية لمناقشة الوضع في ليبيا ودعم المصالحة والتأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، إضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في نهاية العام الحالي.(وال – بنغازي)

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