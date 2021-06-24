ليبيا نيوز

الخارجية الأمريكية: مؤتمر برلين 2 فرصة لتعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

برلين 24 يونيو 2021 (وال)-قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في كلمته خلال مؤتمر برلين2 الذي جرى اليوم في العاصمة الألمانية، إن هذا الاجتماع فرصة لتعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا وهي تتحرك إلى الأمام نحو الانتخابات، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في موقعها الرسمي، بأن الوزير بلينكن شدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة السانحة، معبرا عن شكره لألمانيا لجمع الجميع معًا، من أجل العمل لمحاولة مساعدة ليبيا على التحرك نحو مستقبل أفضل وأقوى، وأن هناك الكثير من العمل الجيد الذي يتعين القيام به اليوم.(وال – برلين)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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