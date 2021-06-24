رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة

برلين 24 يونيو 2021 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الخميس بوزير خارجية الولايات المتحدة “أنتوني بلينكين” .

وأوضح السيد الرئيس خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين الثاني، إن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى. وشدد رئيس الحكومة على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن، في إطار خطة شاملة.

ورحب الرئيس بالمشاركة البناءة من الولايات المتحدة.

وذكر أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فوري فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة. (وال –برلين)

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