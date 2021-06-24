وزير المالية يشارك في اجتماعات البنك الافريقي للتنمية والصندوق الأفريقي للتنمية

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال)-شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك اليوم عبر تطبيق زوم في اجتماعات مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية.

وتناول الاجتماع تقرير اللجنة التوجيهية المشتركة ومواعيد الاجتماعات السنوية للسنوات 2022 _ 2026، بالإضافة للقدرات المالية للبنك ومعالجة ديون القارة الأفريقية وكذلك برنامج تغير المناخ والنمو الأخضر ودعم مؤسسات بناء القدرات الإفريقية وجوائز المصرف الافريقي ونظام الدفاع عن الرعاية الصحية في أفريقيا.

يذكر أن جلسات الاجتماع السنوي للبنك الافريقي للتنمية مستمرة إلى يوم الجمعة الخامس والعشرون من الشهر الجاري. (وال – طرابلس)

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