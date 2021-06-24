هاتف ليبيا توقع مذكرة تفاهم للتدريب والاستشارات مع الاتصالات المصرية

القاهرة 24 يونيو 2021 (وال) – وقعت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية اتفاقية مذكرة تفاهم بين شركة هاتف ليبيا وشركة الاتصالات المصرية.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، ورئيس مجلس إدارة القابضة فيصل قرقاب.

وجرت مراسم التوقيع بين كل من محمد بالرأس علي ممثلا عن شركة هاتف ليبيا، وعادل حامد ممثلا عن شركة الاتصالات المصرية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية ، كما تم التوقيع على عقد المرحلة الاولى من تدريب كوادر شركة هاتف ليبيا بمراكز التدريب التابعة للشركة المصرية للاتصالات والذي سيبدأ تنفيذه اعتبارا من شهر اغسطس القادم في المجالات التالية:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال