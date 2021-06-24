رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا يشارك في اجتماع مع شركة سيسكو العالمية بالقاهرة

القاهرة 24 يونيو 2021 (وال) – شارك رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا محمد بالراس علي لأربعاء في لقاء جمع عدد من قيادات الشركة القابضة للاتصالات مع ممثلي شركة سيسكو بالمنطقة، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد ليبي يضم قيادات من قطاع الاتصالات برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب للعاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به شركة سيسكو فيما يخص تطوير الخدمات المجتمعية والتدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية في كثير من دول العالم مثل مصر.

كما تم استعراض المساعدات المقدمة في إطار خدمة الرقمنة والمساعدة في مجال البريد المصري وتحويله لمراكز تقديم الخدمات المالية وبعض الخدمات الأخرى، وإمكانية الاستفادة من ذلك في ليبيا عبر الشراكة مع شركات الاتصالات التابعة للقابضة.

وناقش المجتمعون باستفاضة الخطوات التي اتبعتها شركة سيسكو في التحول الرقمي والانتقال إلى ميكنة الخدمات.

كما تم الاطلاع على الآلية التي اتبعتها شركة سيسكو ومساهمتها في ربط العواصم والمدن الجديدة التي تقوم بالاعتماد على الإدارة الاوتوماتيكية والعمل بدون أي تدخل بشري مما يتيح ربط البيانات والخدمات المختلفة.

وتعد شركة سيسكو من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث تقوم بتقديم دورات مجانية باللغة العربية عبر منصاتها. وقد تم الاتفاق مع المكتب الإقليمي للمنطقة على إمكانية تعاقد شركات قطاع الاتصالات الليبي بشكل مباشر على شراء معدات وخدمات من شركة سيسكو الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.

وتم اعتماد الشركة القابضة للاتصالات كأكاديمية رئيسية يتم من خلالها الترخيص لأكاديميات أخرى، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب بغية دخولهم سوق العمل المحلي والدولي، حيث يعد ذلك جزء من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها شركة سيسكو حول العالم.

الجدير بالذكر أن شركة سيسكو تعتبر من أكبر الشركات العالمية التي تعمل على نطاق 180 دولة وتقدم خدماتها لـ12 مليون طالب حول العالم. (وال – القاهرة)

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