وزير الصحة يبحث مع سفير جمهورية التشيك الاتحادية سبل استئناف التعاون الصحي بين البلدين

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال)-بحث وزير الصحة علي الزناتي مع سفير جمهورية التشيك الاتحادية لدى ليبيا “يان فيتشتال” آلية استئناف التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي و تفعيل المعاهدات والاتفاقيات السابقة بين البلدين، وإمكانية تسليم إدارة بعض المستشفيات للشركات التشيكية.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس مناقشة سبل التعاون مع جمهورية التشيك الاتحادية فيما يخص توطين العلاج بالداخل، وتوفير العناصر الطبية والطبية المساعدة، والأخصائيين في التخصصات الدقيقة كجراحة الأعصاب، جراحة الأطفال، جراحة القلب والشرايين والأوردة.

وعُرض خلال الاجتماع إمكانية إرسال بعض الحالات المرضية والتي يصعب علاجها بالداخل للعلاج بجمهورية التشيك، وخاصة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي.

من جانبه رحب السفير التشيكي بإعادة علاقات التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي، وأعرب عن رغبة جمهورية التشيك في مساعدة ليبيا في إنجاح برنامج توطين العلاج بالداخل من خلال مساعدة القطاع الخاص في تنظيم آلية العلاج بالداخل. (وال – طرابلس)

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