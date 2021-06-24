روما 24 يونيو 2021 (وال) – عقد الاربعاء بالعاصمة الإيطالية روما اجتماع تقابلي أمني ليبي إيطالي لوضع خطة عمل مشتركة تحقيق الأهداف من التعاون بين البلدين، وذلك تفعيلاً لقرار وزير الداخلية خالد مازن رقم 684 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم برامج التعاون الأمني مع الجانب الايطالي.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة عن الجانب الليبي العميد “المبروك عبدالحفيظ ميلاد” بحضور كامل أعضاء اللجنة مع اللجنة المشكلة عن الجانب الايطالي بالخصوص.

واتفق الحاضرون على خطة عمل يمكن من خلالها الوقوف بجدية على كل المشاريع والالتزامات التي تعهد بها الجانب الايطالي لتحديد المتعثر منها والوقوف على العقبات التي تعترضها لإيجاد أرضية مشتركة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بما يواكب المشهد الأمني القائم.( وال – روما)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال