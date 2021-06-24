رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” بلندن (موسع)

لندن 24 يونيو 2021م ( وال )- التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” ظهر اليوم الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني” بوريس جونسون ” 10 بدواننغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن .

وكان رئيس الحكومة قد وصل إلى لندن قادما اليها من برلين بعد زيارة لألمانيا استغرقت ثلاثة أيام شارك خلالها في المؤتمر الدولي حول ليبيا ” برلين 2 ” وفاعليات المنتدي الاقتصادي الليبي – الألماني ، وعقد خلالها سلسلة من المباحثات مع كبار المسؤولين الألمان وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل” ووزير خارجية حكومتها ” هايكو ماس ” تناولت تعزيز علاقات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية ومدي الاستفادة من الشركات والمؤسسات الصناعية في خطط إعادة البناء والاعمار في ليبيا .

وحسب مصادر وكالة الانباء الليبية فان برنامج زيارة ” الدبيبة ” لبريطانيا يتضمن عقد عدة لقاءات مع نظيره البريطاني ” بوريس جونسون ” ومع كبار المسؤولين البريطانيين ومنهم وزير الخارجية ” دومينيك راب ” تتمحور على العلاقات الثنائية وأخر تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بعد تسلم السلطة الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لمهامها كسلطة تنفيذية واحدة تمثل كل الليبيين ولها برنامجها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لمعالجة الإشكاليات والمختنقات السابقة ومنها توحيد المؤسسات السيادية والأمنية والعسكرية ولم شمل الليبيين والمصالحة الوطنية ، وتقديم الخدمات للسكان في كل المناطق ، والعمل والتجهيز للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل .(وال- لندن)

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