الوزير الأول الجزائري يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية ” عبد المجيد تبون “

الجزائر 24 يونيو 2021 ( وال )-قدم الوزير الأول الجزائري ” عبد العزيز جراد، ” اليوم الخميس استقالة حكومته لرئيس الجمهورية ” عبد المجيد تبون ” ، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو ، وفقا لأحكام الدستور.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن ” جراد ” خلال تقديم استقالته للرئيس تبون قوله ( يشرفني عملا بأحكام المادة 113 من الدستور، أن أقدم إليكم سيدي رئيس الجمهورية استقالتي من منصبي كوزير أول واستقالة أعضاء الحكومة ، وأود أن أغتنم هذه المناسبة ، لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان وجزيل الشكر على الثقة التي وضعتموها في كل واحد منا. كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساندتي ودعمي في كامل المسعى الذي تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم الطموح الواعد لبناء الجزائر الجديدة”. (وال – الجزائر)

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