وزير الصناعة والمعادن يناقش فتح مجالات الشراكات والتعاون بين الشركات الكبرى في ليبيا وتونس

تونس 24 يونيو 2021 (وال) – ناقش وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسه خلال زيارته إلى شركة الفولاذ المتخصصة في صناعة الحديد والصلب بمدينة بنزرت بالجمهورية التونسية سبل التعاون بينها والشركة الليبية للحديد والصلب وذلك بعد أن اطلع السيد الوزير على مرافق ومصانع الشركة.

كما ناقش السيد الوزير فتح مجالات التعاون بين المستثمرين في كلا البلدين في صناعة الاسمنت بالأخذ في الاعتبار الامكانيات والموارد الطبيعية التي تزخر بها ليبيا وذلك خلال زيارته لشركة الاسمنت ببنزرت كبرى الشركات العاملة في صناعة الاسمنت في تونس.

وشملت جولة السيد الوزير أيضا زيارة للشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الاسلاك والكوابل الكهربائية.

وعلى هامش الزيارة عقد الوزير لقاء مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث تمت مناقشة واستعراض افاق التعاون والشراكة والتكامل في مجالات الاستثمار الصناعي والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمليات التبادل التجاري بين البلدين وأهمية تظافر وتركيز الجهود لتحقيق نتائج إيجابية. (وال)

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