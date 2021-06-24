عاجل : رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني

لندن 24 يونيو 2021 (وال) – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبدالحميد الدبيبة» اجتماعاً بناءً مع رئيس الوزراء البريطاني السيد «بوريس جونسون» اليوم الخميس، وتناول اللقاء عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة.

وناقش الجانبان ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية واعادة توحيد الجيش.

كما تناول اللقاء النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الامن في ليبيا والمنطقة.(وال – لندن)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال