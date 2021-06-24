ليبيا نيوز

عاجل : رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

لندن 24 يونيو 2021 (وال) – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد «عبدالحميد الدبيبة» اجتماعاً بناءً مع رئيس الوزراء البريطاني السيد «بوريس جونسون» اليوم الخميس، وتناول اللقاء عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة.

وناقش الجانبان ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية واعادة توحيد الجيش.

كما تناول اللقاء النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الامن في ليبيا والمنطقة.(وال – لندن)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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