أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان

القاهرة 24 يونيو 2021 (وال) -شارك أعضاء مجلس النواب الليبي الأعضاء في البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان العربي التي عقدت اجتماعاتها في دور انعقادها الأول للفصل التشريعي الثالث.

وصرح عضو مجلس النواب الليبي نائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي عقب اجتماع اللجنة السياسية بأن الاجتماع تناول عدة بنود ابرزها مستجدات الأوضاع الليبية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا وكذلك دفع البرلمان العربي بالجهود الرامية إلى استكمال الاستحقاقات في ليبيا واجراء الانتخابات في موعدها بالإضافة الى متابعة مؤتمر برلين .

وشارك عضو مجلس النواب الدكتور عبد السلام نصية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي ناقش تقرير الحالة الاقتصادية للعالم العربي عن عام 2020.م موضحا بأن الاجتماع ناقش أيضا الصعوبات التي تواجهها الاقتصاديات العربية وسوف يكون هناك توصيات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص وكذلك تأثير جائحة كورونا الاقتصادي على الدول العربية.

كما شاركت عضو مجلس النواب أحلام اللافي في اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية حيث ناقش جدول اعمالها اعتماد تقرير الحالة الاجتماعية للعالم العربي العام الماضي وكذلك استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا. (وال – القاهرة)

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