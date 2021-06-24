وصول الشحنة الأولى من لقاح pfizer الأمريكي

طرابلس 24يونيو2021 (وال)- استلم جهاز الإمداد الطبي ظهر اليوم الخميس الشحنة الأولى من اللقاح المورد من شركة ” pfizer ” الامريكية من ضمن اتفاقية “كوفاكس”، عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال إجراءاتها الجمركية عن طريق مكتب التصريح الجمركي بالجهاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

و تحتوي الشحة على 55 ألف جرعة، وقد تم توجيهها الى مركز البحوث للتقنيات الحيوية لحفظها في الثلاجات المخصصة لحفظ اللقاح بدرجة حرارة تصل الى -80 ثمانين تحت الصفر و بحضور كل من رئيس لجنة ادارة الجهاز الدكتور “محمد الخبولي”، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات السيد “عبدالرحمن بن سعود”، ومدير عام مركز البحوث للتقنيات الحيوية الدكتور “ادم الزغيد “، ومندوبين عن المركز الوطني لمكافحة الامراض و مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين استلموا منها عينات لمعايرتها بوحدة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها إذن لاستخدامها.(وال – طرابلس)

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