وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي يستقبل مسؤول اليونيسف في ليبيا

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي الخميس بمقر الوزارة الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في ليبيا (اليونسف) عبد القادر موسى.

وقدم المسؤول الأممي نبذة عن نشاطات المنظمة في ليبيا وتعاونها مع عدد من الوزارات والمؤسسات

ورحب الوكيل بهذه الزيارة وقدم الشكر لليونيسف على نشاطاتها في ليبيا مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعاب أمامها. (وال – طرابلس)

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