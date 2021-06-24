المنفي يختتم زيارة عمل ناجحة للجمهورية الإيطالية

روما 24 يونيو 2021 (وال) اختتم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي الأربعاء زيارة عمل ناجحة للجمهورية الإيطالية توجت بلقاء رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا.

وجاءت زيارة المنفي للجمهورية الإيطالية تلبية لدعوة رسمية من رئيسها، واستهلت بلقائه.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون الليبي الايطالي في شتى المجالات التي تهم البلدان.

وفي نفس السياق عقد السيد الرئيس لقاءً برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في قصر كيجي، تناول عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

وقد أكد دراغي خلال لقائه بالسيد الرئيس دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، ولعمل المجلس الرئاسي، مُثمناً عالياً ما أنجزه .

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، وتباحث الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية وعن الانتخابات المرتقبة والتي أكد الطرف الايطالي دعمه اللا محدود لها.

وتطرق الطرفان إلى العملية السياسية الجارية في برلين وأصر الطرفان على البدء الفوري لعملية إخلاء ليبيا من القوة الأجنبية. (وال – روما)

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