العامة للكهرباء تمنح سيمنس الألمانية أولية بالمشاريع المستهدف تنفيذها في ليبيا

برلين 24 يونيو 2021 (وال) أجرى المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي زيارة للمصنع الذي تُصنع فيه وحدات توليد الطاقة بالمشروعين الاستعجاليين غرب طرابلس ومصراته بقدرة إجمالية تقدر بـ 1300 ميغاوات، وقطع الغيار لوحدات التوليد العاملة بمحطات الإنتاج بشركة سيمنس في العاصمة الألمانية برلين.

وعقد العبدلي، بإشراف مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية ومديرها التنفيذي.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على نقل الوحدات المستهدف تركيبها بالمشاريع الجاري تنفيذها (مصراته، غرب طرابلس) إلى الميناء ليتم شحنها إلى ليبيا خلال شهر 7 القادم، والمباشرة في عملية التركيبات بعد تجهيز القواعد اللازمة لها في مواقع المشاريع.

ومنحت الشركة العامة للكهرباء أولوية التصنيع للوحدات الخاصة بالمشاريع المستهدف تنفيذها في ليبيا لمصانع شركة سيمنس، مع إجراء الدراسة الفنية من قبل شركة سيمنس للشبكة الليبية بالكامل، للتأكد من استيعابها للقدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية المستهدف ضخها بالشبكة الكهربائية واقتراح المعالجات المطلوبة لذلك.

كما تم الاتفاق على إنشاء مركز تدريب في ليبيا بالشراكة ما بين الشركة العامة للكهرباء وشركة سيمنس لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالتشغيل والصيانة في مجال إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وتكون البرامج التدريبية من إعداد وتحت إشراف شركة سيمنس.(وال – برلين)

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