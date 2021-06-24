ليبيا ترأس اجتماعات اللجنة المشتركة لتوحيد التشريعات في البرلمان العربي

القاهرة 24 يونيو 2021 (وال) – ترأس عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ” حسن البرغوثي ” اجتماع اللجنة المشتركة لتوحيد التشريعات بحضور رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي .

حيث ناقش الاجتماع الربط بين القوانين الاسترشادية والاتفاقيات العربية والإقليمية، كما تضمن آلية توحيد التشريعات التركيز على الموضوعات المستحدثة في مجال اختصاص اللجان الدائمة بالإضافة إلى انشاء مرصد تشريعي يعمل على قياس مدى استفادة الدول العربية من القوانين التي يعتمدها البرلمان العربي.

كما شارك عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العربي ” عبد السلام نصية ” في الاجتماع المشترك الذي جمع اللجنة مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، حيث ناقش الاجتماع سبل دعم الاستثمارات العربية في القطاعات الاقتصادية الهامة وكذلك الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.

وأكد” نصية “على ضرورة إعادة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية العربية وحث البرلمانات والمجالس العربية على التعريف بها وبمميزاتها، وإيجاد قاعدة مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات من حيث التكامل الاقتصادي والاتجاه نحو القطاع الخاص وتطوير حركة الاقتصاد وبذل الجهود لبناء الاقتصاد الخاص مع المحافظة على البنية التحتية للدول في المجال الاقتصادي. (وال- القاهرة)

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