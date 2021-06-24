رئيس مجلس النواب: انتخابات ديسمبر القادم أساس حل الازمة الليبية وعلى الحكومة القيام بدورها لتنفيذ هذا الاستحقاق

الرباط 24 يونيو 2021 (وال) – طالب رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” حكومة الوحدة الوطنية بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

وأكد ” صالح ” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ” ناصر بوريطة ” في الرباط اليوم الخميس إن حل قضية الشعب الليبي لن تكون إلا عبر الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتوحيد مؤسسات الدولة تحت شرعية محلية ودولية، مضيفا بأن هناك العديد من العراقيل التي تواجهنا ونسعى جميعا للتغلب عليها

وجدد ” صالح ” دعمه لمسار الانتخابات، مطالبا بأجرائها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر تحت إشراف الأمم المتحدة حتى يختار الشعب الليبي من يمثله.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس مجلس النواب أنّه داعم لإقامة الانتخابات الرّئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد في 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن البرلمان لديه القاعدة الدّستوريّة والقوانين اللّازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشاد ” صالح ” بالدور المحوري المهم الذي تلعبه المغرب في حل الأزمة الليبية، قائلا ” المغرب لها ثقل ومتابعة دولية وتعرف وجهة نظرنا في حل الأزمة الليبية عبر الانتخابات، ونعول كثيرًا على دور المغرب ومكانتها الدولية لدعم الشعب الليبي ” .

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن رئيس مجلس النواب، ” عقيلة صالح ” قد وصل مطار الرباط مساء اليوم الخميس، في زيارة تعد الثانية من نوعها في أقل من شهر، بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، ” الحبيب المالكي “.

وأكدت المصادر بأن الزيارة الجديدة تأتي في سياق المساعي المغربية المستمرة من أجل تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين ومواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتي بوزنيقة وطنجة. ( وال -الرباط )

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