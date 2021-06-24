مستشار الأمن الوطني يحذر من محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) – حذر مستشار الأمن الوطني الليبي السيد إبراهيم بوشناف الخميس من مغبة الانصياع لمطالب المجتمع الدولي باعتبار المهاجرين غير القانونيين، لاجئين في ليبيا.

وأبدى المستشار بوشناف مخاوفه من بعض البنود التي تم تناولها في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، قائلا “إن صح ما فهمته من مقررات (برلين 2) بشأن إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، فإن الأمر ينذر بخطر تحول ليبيا إلى دولة لجوء وتوطين المهاجرين بشكل نهائي، خاصة وأن الدول المحيطة بها تضيق بسكانها.

وأشار إلى أن جل الوفود الأجنبية التي قابلها أثناء توليه لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، كانت تطلب استبدال كلمة مهاجرين بكلمة لاجئين، حين وصف الهجرة غير القانونية أو غير الشرعية، مؤكدا أنه رفض الأمر بشدة وأفهم الجميع أن ليبيا دولة ممر فقط وتطبق الاتفاقيات الدولية بالخصوص.

وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي قرارا يقضي بتسمية بوشناف وهو القاضي والوزير الأسبق مستشارا للأمن الوطني بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009 ميلادي.

وفي سياق متصل، تمكن الزورق البحري “P301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل صباح الأربعاء من إنقاذ وضبط ثلاثة عشر مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأعلنت الإدارة أن الزورق نقل هؤلاء المهاجرين إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، حيث تم تقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ونقلهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.( وال – طرابلس)

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