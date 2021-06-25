وفد من الحكومة الكورية في طرابلس لاستئناف عمل الشركات الكورية في مجال الكهرباء

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال)- أجرى وفد من الحكومة الكورية الأربعاء الموافق لموقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية للاطلاع على أعمال الكشف التي تقوم بها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل وذلك لإعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة جدا.

وكان في استقبال الوفد عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس طارق الرايس ولجنة الإشراف على المشروع الخاص بالشركة العامة للكهرباء وشركة هونداي الكورية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على مستودع تخزين مواد المشروع بمنطقة جودايم والتوضيح للوفد الكوري عن حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع و الظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

كما تم التأكيد على ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون أية قيود واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الشبكة بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاوات. (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال