وفد أممي في تاورغاء لبحث الاحتياجات وتقييم الأوضاع

تاورغاء 25 يونيو 2021 (وال) أجرى عدد من المنظمات الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء زيارة إلى بلدية تاورغاء وذلك للاطلاع على أوضاعها.

وعقد بمقر المجلس البلدي تاورغاء ضم أعضاء الوفد الأممي، وأعضاء المجلس البلدي السيد مصطفى قريمة، والشيخ أسماعيل شعبان.

واطلع الوفد الأممي على كافة الاحتياجات الضرورية التي من شأنها تهيئة المدينة ودعم الاستقرار بها من خلال عودة الأهالي وإنهاء حالة النزوح.

وقام الوفد بزيارة حي علام والمركز الصحي به وكذلك مدرسة الضياء وبعض الأسر العائدة للمدينة.

وقام مدراء القطاعات كلا فيما يخصه باستعراض الصعوبات التي ما إن تتم معالجتها بالإمكان عودة السكان.

يشار إلى أن الوفد قام بتأمينه أعضاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية. (وال – تاورغاء)

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