ليبيا نيوز

وفد أممي في تاورغاء لبحث الاحتياجات وتقييم الأوضاع

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تاورغاء 25 يونيو 2021 (وال) أجرى عدد من المنظمات الدولية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء زيارة إلى بلدية تاورغاء وذلك للاطلاع على أوضاعها.
وعقد بمقر المجلس البلدي تاورغاء ضم أعضاء الوفد الأممي، وأعضاء المجلس البلدي السيد مصطفى قريمة، والشيخ أسماعيل شعبان.
واطلع الوفد الأممي على كافة الاحتياجات الضرورية التي من شأنها تهيئة المدينة ودعم الاستقرار بها من خلال عودة الأهالي وإنهاء حالة النزوح.
وقام الوفد بزيارة حي علام والمركز الصحي به وكذلك مدرسة الضياء وبعض الأسر العائدة للمدينة.
وقام مدراء القطاعات كلا فيما يخصه باستعراض الصعوبات التي ما إن تتم معالجتها بالإمكان عودة السكان.

يشار إلى أن الوفد قام بتأمينه أعضاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية. (وال – تاورغاء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذه مشكلة الادارات والفساد
    لو كانت الادارات فيها شوية مصداقية ووطنية
    لكانت الان الاليات تعمل في إصلاح المدينة وربما حتى انتهت من التشطيبات …!!!
    ولكن فقط يستخدمون قضية تاورغاء وقصبة ترهونة فقط لاستنزاف المال ودون العمل به داخل البلاد – حتى تطوير لانقسكم
    ربما انشاء وحدات سكنية وصحية وتعليمية داخل مدينة بحجم تاورغاء
    تنقذ ليبيا من مشاكل الازدحام في المدن الاخرى وتعطي مساحة لليبيين حتى في استخدام الاراضي الليبية بما ينفع الليبيين . وليس تركها مهجورة ومفقرة بسبب الاهمال والاختلاس – تسريع بعض النقاط مهم جدا للإصلاح. دون اي تدخلات من اي جهات اخرى / هذه الإصلاحات اهم من المال والانتخابات والفوضى التي يريدون اقحام ليبيا فيها .

    رد