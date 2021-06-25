الاتحاد الاوروبي يجدد التزامه بتقديم الدعم اللازم للتحضير للانتخابات العامةفي ليبيا

بروكسل 25 يونيو 2021 ( وال ) – جدد الاتحاد الاوروبي التاكيد على التزامه بتقديم الدعم اللازم للتحضير للانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشاد بيان صادر عن البعثة الأوروبية في ليبيا،، بالأجواء «الإيجابية» التي امتاز بها مؤتمر برلين الثاني، الذي انعقد في العاصمة الألمانية، ، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى مسؤولين في 17 دولة وأربع منظمات دولية.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، فور وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إن «الأوضاع في ليبيا باتت أفضل بكثير الآن»، لكنه تحدث عن مهمتين رئيسيتين لا بد من العمل عليهما.

وحسب المسؤول الأوروبي المهمة الاولي تتمثل في الإعداد للانتخابات العامة نهاية العام، فيما يمثل الحفاظ على وقف إطلاق النار في البلاد المهمة الثانية، التي أكد أنها لن تتحقق إلا بـ«انسحاب كل القوات الأجنبية» من ليبيا.

في ذات السياق خلص البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني إلى التأكيد على 57 بندا، من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية منها، والتقيد بإجراء الانتخابات العامة نهاية العام.( وال- بروكسل).

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