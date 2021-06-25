“كرانفيل” التركية تدشن خط بحري جديد إلى ليبيا

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال) أعلنت مجموعة “كرانفيل” التركية، الخميس، أنها باشرت تنظيم رحلات النقل البحري “رورو” من تركيا إلى ليبيا، من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وذكرت “كرانفيل”، في بيان، أنها كانت تنظم رحلات نقل “رورو” من تركيا إلى ليبيا لأغراض تجريبية فقط، وأنها باشرت بتنظيمها بشكل دائم.

وأوضحت أنها نفذت أول رحلة نقل “رورو” من ميناء “أمبارلي” بإسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي.

وتقوم الشركة بنقل الحاويات من موانئ إسطنبول وقوجة إيلي وصامصون وإزمير ومرسين وإسكندرون التركية إلى مصراتة.

وتهدف الشركة بدء خدمة خط حاويات أسبوعية بين البلدين بسفن جديدة.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي في “كرانفيل”، فاتح ساري، قوله: “بفضل الخط والرحلات التي فعلناها، تصل ليبيا في غضون 4 أيام”.

وأضاف ساري: “نحن أول من ينظم رحلات رورو والشحن المنتظمة إلى ليبيا. تلك الرحلات ستزيد من تجارتنا إلى إفريقيا في ومقدمتها ليبيا”.

ونظام “رورو” هو أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري، حيث يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبارات تسمى “سفن الدحرجة”.

وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تنقل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.

ومجموعة كرانفيل مجموعة تجارية خاصة للنقل البحري والجوي يديرها الحاج مرتضى التركي ويتعامل مع جل تجار البلاد.(وال – طرابلس)

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