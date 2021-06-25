حكومة الوحدة الوطنية ترحب بمخرجات مرتمر برلين الثاني بشأن ليبيا

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال)- رحبت حكومة الوحدة الوطنية بمخرجات مرتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وأكد الحكومة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، أن ما خلص إليه المؤتمر يعبر عن أهداف الشعب الليبي، وتطلعهم للاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي.

وقالت الحكومة في بيانها الممهور بتوقيع رئيسها عبدالحميد الدبيبة “نتطلع إلى التزام الأطراف المحلية والدولية كافة بنتائج المؤتمر والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها بلادنا”.

وعزت الحكومة ذلك بالوصول إلى الاستحقاق الوطني لكل الليبيين في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وقدمت الشكر لجمهورية ألمانيا الاتحادية على استضافتها لأعمال المؤتمر، نتقدم بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني على جهودهم للإعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام، وكذلك الأطراف الدولية المشاركة في المؤتمر. (وال – طرابلس)

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