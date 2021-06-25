ليبيا نيوز

سفير اميركا ومبعوثها الخاص لليبيا يمتدح مؤسسة النفط وكفاءتها

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 25 يونيو 2021 م (وال) ـــ قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند ان (الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط تظل أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين).
جاء ذلك في التغريدة المختصرة المنشورة على صفحة السفارة الأمريكية اليوم الجمعة .
يذكر ان السفارة كانت سلمت مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال شهر فبراير الماضي، وسام “بطل مكافحة الفساد”، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، باعتبار ان المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين .(وال – طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • ضروري تكون المرجعية لقراررات اارقابية الليبية ـ وليبيا ستوقف عضويتها بمنطمة أووبك ـ لفحص التوظيف وايقاف العمل داخل الموانيء النفطيةىلغرض الصيانة وحماية البيئة لأجل غير مسمى ـ وذلك لعدم دفع مرتبات الموظفين والمهندسينن الليبيين تحت أشعة الشمس الحارقة .وتغطية المناطق الجنوبية بالامدادات النفطية .
    وليبيا لن تكون طرفاً في تمويل حرب على الصين وروسيا للعمل الوثيق وحفظ المصالح بين الدولتين لحفظ السلام الدولي .

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