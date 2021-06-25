سفير اميركا ومبعوثها الخاص لليبيا يمتدح مؤسسة النفط وكفاءتها

طرابلس 25 يونيو 2021 م (وال) ـــ قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند ان (الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط تظل أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين).

جاء ذلك في التغريدة المختصرة المنشورة على صفحة السفارة الأمريكية اليوم الجمعة .

يذكر ان السفارة كانت سلمت مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال شهر فبراير الماضي، وسام “بطل مكافحة الفساد”، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، باعتبار ان المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين .(وال – طرابلس)

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