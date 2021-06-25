جونسون يؤكد دعمه لجهود الدبيبة لإحلال الاستقرار في ليبيا

لندن 25 يونيو 2021 (وال) -أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعمه لجهود رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لإحلال الاستقرار في البلاد و”الانتقال إلى الديمقراطية”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب مباحثاته مع الدبيبة أمس الخميس، أن الجانبين بحثا “القلق القائم بشأن الأمن في ليبيا، بما في ذلك حضور المقاتلين الأجانب المزعزع للاستقرار، وأهمية تحقيق التقدم في إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر”.

ورحب جونسون بافتتاح المكتب الأوروبي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في لندن، واتفق جونسون والدبيبة على زيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين.(وال لندن) س خ.

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