روما تنفي زيادة عناصر كتيبتها العسكرية في ليبيا

روما 25 يونيو 2021 (وال) – ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية، أن هيئة الأركان الإيطالية، نفت اليوم الجمعة، ما تردد إعلاميا عن زيادة عناصر الكتيبة العسكرية الايطالية في ليبيا، المرابطة بمصراته في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT).

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن التقارير التي تحدثت عن زيادة عدد أفراد الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف “لا أساس لها”.

وأكد البيان أن التواجد العسكري الإيطالي الحالي لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به والبالغ (400) جندي، مضيفا أنه “لا يوجد حاليا حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة.(وال روما) س خ.

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