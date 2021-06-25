المؤسسة الوطنية للنفط ترحب بالبيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني

طرابلس 25 يونيو 2021 م ( وال ) – رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالبيان الختامي لمؤتمر برلين (2) حول ليبيا ، وحثه على احترام نزاهة ووحدة المؤسسات الحكومية وبشكل خاص مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ، وتشديده على استقلاليتها وحياديتها وشرعيتها وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لسنة 2015 و 2441 لسنة 2018 و 2571 لسنة 2021.

وأشارت المؤسسة إلى أن البيان قدر التزام المؤسسة بتحسين الشفافية لديها وذلك بالإفصاح الشهري عن الإيرادات النفطية والذي تبنته منذ يناير 2018، داعيا في الوقت نفسه كافة الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة والحفاظ على طابعها الفني غير السياسي.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط عاليا إقرار المجتمع الدولي بولايتها الحيادية وتعزيز استقلاليتها لما فيه مصلحة الجميع.

وأعلنت المؤسسة أنها تتخذ ومنذ فترة خطوات جادة وملموسة، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، من أجل تعزيز الشفافية في جميع مراحل أنشطتها ومجالات عملها، موضحة أن هذا التعاون يمهد الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها, بهدف تحديد مواطن القوة وإبرازها والتعرف على سبل تحسين الكفاءة والفاعلية، وتطبيق الإجراءات الملائمة والكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها.

وأكدت المؤسسة أن هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة في صناعة النفط العالمية مما يعزز الطمأنينة التامة لدى الشعب الليبي بكافة أطيافه وكذلك لدى الحكومة ومؤسسات صنع القرار بالبلاد.( وال- طرابلس)

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