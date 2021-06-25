ليبيا نيوز

الدبيبة يجري زيارة لمقر السفارة الليبية في لندن

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

لندن 25 يونيو 2021 (وال)- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له زيارة لمقر السفارة الليبية في المملكة المتحدة بلندن.
وجاءت الزيارة على هامش زيارة العمل التي يجريها السيد الرئيس للمملكة المتحدة بعد مشاركته في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.
والتقى السيد الرئيس بالقائم بأعمال السفارة بالوكالة وعدد من الدبلوماسيين والعاملين بالسفارة.
وناقش خلال اجتماع عقده بالسفارة أوضاع الجالية الليبية على الساحة البريطانية، مشددا على ضرورة تسهيل كافة إجراءات المواطنين القنصلية وقت ما أرادوا ذلك، مع تفقد أوضاعهم وحل مشاكلهم بشكل دوري.
والخميس، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في لندن مع نظيره البريطاني “بوريس جونسون”.
وتركز اللقاء على مناقشة المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الامن في ليبيا والمنطقة.(وال – لندن)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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