الوزير بالخارجية البريطانية جيمس كليفرلي يؤكد ان لقاءه مع الدبيبة والمنقوش بناء

لندن 25 يونيو 2021 م (وال) ــ أكد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية والكومنويلث جيمس كليفرلي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وجود إمكانات وفرص هائلة للعمل مع ليبيا لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار، وجهود معالجة تغير المناخ.

وقال الوزير البريطاني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن لقاءه مع الدبيبة والمنقوش بناء.

ويجري الدبيبة على رأس وفد وزاري زيارة عمل للملكة المتحدة التقى خلالها نظيره البريطاني بوريس جنسون.(وال- لندن)

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