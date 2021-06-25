القاهرة 25 يونيو 2021 (وال)- أعلنت صحيفة “بوابة الوسط” صدور حكم من محكمة النقض المصرية الخميس يلزم الدولة الليبية تعويض شركة “الخرافي” الكويتية بمليار دولار، معتبرة أن يعد سابقة قضائية.

ونقلت الصحيفة التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرا لها، عن مصدر بإدارة قضايا الدولة أن دائرة الخميس التجارية بمحكمة النقض المصرية، برئاسة القاضي عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي «الذي عمل سابقا بمحكمة التمييز الكويتية منذ العام 2014 حتى العام 2019» أصدرت حكمها في الطعن رقم 12262/90ق، المقام من شركة الخرافي الكويتية ضد الدولة الليبية.

ووصف المصدر في تصريحه إلى «بوابة الوسط» ما جرى بأنه سابقة غير معهودة في القضاء المصري، حيث حددت محكمة النقض يوم 27 مايو الماضي جلسة للنظر في الطعن، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة يوم 24 يونيو الجاري، وبعد قفل باب المرافعة في الطعن عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بهذه الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها في الطعن عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، أي في الجلسة نفسها التي قدمت فيها المرافعة.

ويقضي المنطوق بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة الذي صدر لصالح الطرف الليبي، في الثالث من يونيو 2020 والقاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف، وفي الموضوع برفض دعوى البطلان، المرفوعة من الدولة الليبية ضد حكم التحكيم المشار إليه، وذلك رغم قوة الأسباب التي بني عليها حكم محكمة استئناف القاهرة المطعون فيه وعدالة أسانيده.

ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الدولة الليبية على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

وأفاد المصدر بأن الحكم الجديد هو حكم «بات»، وأن الخطوة المقبلة ستقرر من قبل الحكومة الليبية، بعد دراسة مستجد حكم محكمة النقض.(وال – القاهرة)

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