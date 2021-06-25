وزارة النفط : تصريحات السفير الأمريكي حول القطاع تدخل علني في شؤون ليبيا الداخلية

طرابلس 25 يونيو 2021 (وال) – اعتبرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية تصريحات سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند “تدخلا علنيا في الشئون الداخلية للدولة الليبية”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إنها “طالعت ما صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من تصريحات منسوبة للسفير عقب لقائه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأعربت الوزارة في بيانها عن “استنكارها الشديد لما تضمنه هذا التصريح من عبارات غير مناسبة تصدر عن سفير دولة تعد من قبيل التدخل العلني في الشئون الداخلية للدولة الليبية”.

وأشارت إلى أن “الأمر يمس صميم عمل وزارة النفط والغاز التي ترأس هذا القطاع الهام للدولة الليبية وللشعب الليبي”.

والجمعة، أدرجت سفارة الولايات المتحدة تدوينة عبر حسابها الرسمي ونسبتها للسفير قال فيها إن (الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط تظل أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين).

وقالت وزارة النفط والغاز في بيانها إن هذا التدخل في الشأن الليبي غير مقبول، ويمس السيادة الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة وثرواتها الوطنية.

وأضافت أن “ليبيا الآن لها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها من جميع الليبين، وتم منحها الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسئولة أمام كافة الليبين بإستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبين”.

وتابعت الوازرة في بيانها أنها “هي الأداة الحكومية المسئولة عن قطاع النفط”، لافتة إلى أن “المؤسسة الوطنية للنفط ما هي إلا إحدى الجهات التي تتبع هذه الوزارة”، وفق البيان.

وأشارت إلى أن “ما صدر من تصريح يعتبر تدخل غير مقبول في شئون عمل الوزارة وبالتالي هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي، على نحو يفهم منه محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية لإبعاد شبح الإنقسام المؤسسي الذي عانى منه الليبيين لسنوات طويل”.

يذكر ان السفارة كانت سلمت مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال شهر فبراير الماضي، وسام “بطل مكافحة الفساد”، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين.(وال – طرابلس)

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