ويليامز: مؤتمر برلين 2 يمثل مظلة دولية تسهم في تحقيق وحدة الليبيين

برلين 26 يونيو 2021 (وال) -أكدت المبعوثة الأممية السابقة “ستيفاني ويليامز” أن مؤتمر برلين 2 الذي احتضنته العاصمة الألمانية حول ليبيا يمثل مظلة دولية تساهم في تحقيق وحدة الليبيين.

وأشارت المسؤولة الاممية السابقة في تصريحات صحفية إلى أن جميع البلدان والمنظمات الإقليمية اجتمعت معًا في مؤتمر “برلين 2″، لإعادة تأكيد التزامات المجتمع الدولي بما تم التوصل إليه في مؤتمر برلين 1 المنعقد في يناير 2020، واصفة الأمر بـ”الإيجابي للغاية”.

وشددت على أهمية دعم الليبيين الراغبين في طي صفحة الماضي والذهاب إلى الانتخابات مؤكدة على أهمية الرسائل الفردية التي انطلقت من جميع المشاركين في المؤتمر حول الدعم المتواصل وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأيضا ضرورة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للبلاد ووقف التدخلات الخارجية. (وال -برلين).

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