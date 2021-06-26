الدبيبة: أكدت لأمريكا على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة من ليبيا

طرابلس 26 يونيو 2021 (وال) ــ أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بموقف الولايات المتحدة الداعم لمساعي الحكومة وتجهيزاتها للانتخابات المقرر إجراؤها في الــ 24 من ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه عبر شبكة تويتر : (نشكر الولايات المتحدة على الدعم الذي تبديه من أجل الترتيب وتجهيز بلادنا للانتخابات في ديسمبر، وأكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي).

وأضاف: (عندما التقيت مع السيد انتوني بلنكن وزير خارجية الولايات المتحدة، ناقشنا آليات عمل حكومة الوحدة الوطنية من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة البناء). (وال – طرابلس)

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