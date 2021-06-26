الاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه للسلطات التنفيذية في ليبيا

برلين 26 يونيو 2021 م (وال) ــ أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا ، مشددا على أن الحاجة ملحة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وأهمية ذلك لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل .

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، في برلين، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على هامش مؤتمر (برلين 2)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وقال المفوض الإفريقي في حسابه عبر شبكة تويتر إن الاتحاد الإفريقي يتطلع لبناء علاقات أقوى وأوثق مع الاتحاد الأوروبي ، وأن مناقشاته مع أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعينة حديثًا للقرن الأفريقي كانت مثمرة(وال- برلين).

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