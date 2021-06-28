بعد الاعتداء عليهم .. صحفيون فلسطينيون يطالبون بحماية دولية

رام الله 28 يونيو 2021 (وال) -طالب صحفيون فلسطينيون، اليوم الاثنين، بـ”حماية دولية”، بعد الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، في أثناء تأديتهم عملهم الصحفي في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وسلم الصحفيون المفوض السامي لحقوق الانسان رسالة مناشدة في هذا الصدد.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد دعت إلى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية، حتى تحقيق مطالبها، وعلى رأس محاسبة قائد الشرطة الفلسطينية.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، وبصفته وزيرا للداخلية أيضا، بـ “إقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مرأى من عناصر الشرطة، وذلك أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأيدي، وقعت مساء السبت في مدينة رام الله”.(وال رام الله) س خ.

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