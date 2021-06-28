تونس.. تزايد كبير في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

تونس 28 يونيو 2021 (وال) -أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيلها ( 4664 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل أعلى حصيلة لهذا المؤشر منذ بدء الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4664) حالة، مقابل ( 3467 ) في بيانات الجمعة الماضية، لتصل الحصيلة العامة إلى ( 403493).

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوميين الماضيين ( 90 ) وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع ( 83 ) الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة ( 14579 ) متوفيا.

كما سجلت الوزارة ( 1904 ) حالات شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى ( 346290 ) شخصا.

وقال عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن “موجة تسونامي كورونا” تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات، واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.(وال تونس) س خ.

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