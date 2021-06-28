البحرية التونسية تنقذ 178 مهاجرا في 3 عمليات خلال يوم

تونس 28 يونيو 2021 (وال) -ذكرت وزارة الدفاع التونسية أن قواتها البحرية أنقذت أمس الأحد ( 178 ) مهاجرا، ونقلت جثتين في ثلاث عمليات منفصلة قبالة السواحل الجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان: “تم في العملية الأولى نقل ( 102 ) مهاجرين وجثتين على متن جرار، تابع لمصطبة بترولية بعد غرق مركبهم بالقرب من تاقرماس”.

وذكرت البيان أن المهاجرين من مصر وتونس وساحل العاج وسوريا، ومن بنغلادش ونيجيريا ومالي وإثيوبيا، وتراوح أعمارهم بين ( 15 و47 )عاما وبينهم ( 4 ) نساء.

وأضافت الوزارة أنه تم في العملية الثانية إنقاذ ( 15 ) مهاجرا كلهم من بنغلادش بعد أن تعرض المركب الذي كان يقلهم إلى “تسرب مياه بالقرب من منطقة الكتف” قبالة سواحل مدينة بن قردان، وتراوح أعمارهم بين ( 21 و40 ) عاما.

ونفذت العملية الثالثة كذلك قبالة سواحل بن قردان، وشملت إنقاذ ( 61 ) مهاجرا من مصر والمغرب والصومال، وإريتريا وبنغلادش والسودان، وموريتانيا إثيوبيا واليمن، وتراوح أعمارهم بين ( 17 و51 ) عاما.

وانطلق جميع هؤلاء المهاجرين من مدينة زوارة الليبية، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا، وفقا لوزارة الدفاع.

وكانت الخميس، قد أنقذت تونس ( 267 ) مهاجرا معظمهم من بنغلادش كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ يناير وجد أكثر من ألف شخص أنفسهم في تونس، بعدما غادروا ليبيا عبر البحر، وهو رقم يمثل ارتفاعا حادا بحسب المنظمة.

وارتفع عدد المغادرين من ليبيا بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وكذلك عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل واستقبلتهم تونس.(وال تونس) س خ.

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