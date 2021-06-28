افتتاح معرض ليبيا للإنشاءات (ايكسبو 2021) في طرابلس بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية

طرابلس 28 يونيو 2021 (وال) افتح في طرابلس اليوم الإثنين معرض ليبيا للإنشاءات (ايكسبو 2021) الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وترعاه وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير والهيئة العامة للمعارض والاتحاد العام للغرف التجارة والصناعة والزراعة.

وحضر مراسم افتتاح المعرض الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو – 1 يوليو 2021 على ارض معرض طرابلس الدولي، عدد من الوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجمهورية التونسية.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية في مجال مواد البناء وأدوات ومعدات الحماية والمباني الذكية ومصادر الطاقات المتجددة وذلك في إطار دعم إقامة المعارض والفعاليات المختلفة التي تسهم في خلق فرص استثمار حقيقية وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتوطين الصناعات بكافة المناطق.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة لوكالة الأنباء الليبية إن عمل حكومة الوحدة الوطنية على ملف التجارة الخارجية وفق خطة عمل واضحة ساهم في تعزيز التبادل التجاري وارتفاع الصادرات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتطلع من خلال دعم وتشجيع الفعاليات والمعارض المتخصصة لفتح افاق التعاون وعقد شراكات بين القطاع الخاص المحلي والمستثمر الأجنبي في مختلف المجالات.

وحضر مراسم الافتتاح وزراء الإسكان والتعمير، الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ومدير عام الهيئة العامة للمعارض ووزيرا التجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والإسكان والبنية التحتية بالحكومة التونسية والسفير التونسي لدى ليبيا ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة. (وال – طرابلس)

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