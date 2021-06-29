وزير النفط والغاز يلتقي وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي

الرباط 29 يونيو 2021 (وال) – قام وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون ومن ضمن مهام تواجده مع الوفد الوزاري الذي يزور المغرب الشقيق بالاجتماع بالسيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي السيد عزيز رباح بمقر الوزارة في حضور بعض المدراء المغاربة.

وفي مستهل الإجتماع، أعطي السيد الوزير المغربي نبذة عن نشاط وزارته في مختلف الأنشطة النفطية والصناعات البتروكيميائية والطاقات المتجددة، بعد ذلك شكر وزير النفط الليبي الوزير المغربي ورفاقه علي الحفاوة وحسن الإستقبال، وعبر عن شكر وإمتنان حكومة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية لمواقفها المؤيدة والداعمة لجهود المصالحة، والتي عبدت الطريق للوصول لحلول توفيقية بعيدة عن الإنحياز.

وتناول الإجتماع بين الطرفين مناقشة عدة مواضيع، من بينها إعادة تفعيل اللجان المشتركة، وإعداد مذكرة تفاهم، وإعادة مناقشة بعض المشاريع التي نوقشت في السابق، ولتعاون في مجال الطاقات المتجددة، وشراء المنتجات النفطية الليبية وغاز الطهي، إضافة إلى إمكانية تزويد ليبيا بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي التي تم ربطها سابقا.

وأوضح الوزير المغربي أن بلاده تشجع المستثمرين الليبيين، وكذلك السماح لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية.(وال-الرباط)

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