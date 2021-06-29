الإدارة العامة لأمن السواحل تتمكن من إنقاذ “33” مهاجرا غير شرعي من عرض البحر

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – تمكن الزورق البحري “P301” التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل صباح الأثنين من إنقاذ وضبط ثلاثة وثلاثون مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم نساء وأطفال.

وتم نقل المهاجرين إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتم تقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة.

واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.(وال- طرابلس)

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