وزير الخارجية الأمريكي : قريبًا سيتم ترحيل القوات الأجنبية من ليبيا

روما 29 يونيو 2021 (وال) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القوات الأجنبية، الموجودة في ليبيا سوف ترحل قريبًا، موضحا أن عملية الانسحاب ستستغرق بعض الوقت .

ووصف بلينكن في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أمس الإثنين، المؤتمر الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي في برلين بأنه إيجابي.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك ضرورة سحب القوات الأجنبية التي لا تزال موجودة في ليبيا.

وأشار بلينكن إلى أن الإجماع الدولي على هذه الجوانب قوي للغاية، و”لا يمكن تجاهله من قبل الدول التي لديها قوات نظامية أو غير نظامية في ليبيا، بما في ذلك روسيا وتركيا”.

وأكد “قلنا لهم ذلك مباشرة وأعتقد أننا سنبدأ قريبًا في رؤية عملية انسحاب القوات الأجنبية، لن يكون الأمر فوريًا وسيستغرق وقتًا، لكنني أعتقد أنه سيحدث”.

وترأس أنتوني بلينكين القمة المناهضة لداعش أمس في روما مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، ثم التقى رئيس الوزراء ماريو دراجي ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا. كما التقى البابا فرانسيس، وفي نهاية لقاءاته أكد مرارًا وتكرارًا على التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإيطاليا وضرورة مواجهة التحديات العالمية معًا. (وال – روما)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال