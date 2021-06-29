عباس: اتفاقات التطبيع‭ ‬بين الكيان الصهيوني والدول العربية “وهم لن يحقق السلام”

رام الله 29 يونيو 2021 (وال) – وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء اتفاقيات السلام الأخيرة بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية والتي تعرف باسم اتفاقات “أبراهام” بأنها وهم لن يحقق السلام في المنطقة.

وقال عباس في كلمة مسجلة لمؤتمر علمي في رام الله نظمته جامعة القدس المفتوحة “ظهر جليا للجميع أن ما يسمى باتفاقيات أبراهام التطبيعية هي وهم لن يُكتب له النجاح”.

وأضاف “السلام والأمن لن يتحققا إلا بنهاية الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه بالحرية والاستقلال والدولة بعاصمتها القدس”.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب قد توسطت لتوقيع عدد من اتفاقيات السلام بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين والسودان والمغرب وأطلقت عليها اسم اتفاقات أبراهام.

وأوضح عباس في كلمته خلال مؤتمر (الرواية الصهيونية ما بين النقض والتفكيك) “لقد بدأ العالم يرى حقيقة الكيان الصهيوني، كدولة احتلال وفصل عنصري”.

وقال “أنا على ثقة أن مساهمة الباحثين والمشاركين في هذا المؤتمر سيكون لها أثر هام لتوضيح وشرح حقيقة الأساطير والروايات الكاذبة لهذا المشروع الصهيوني، الذي صنعته دول الغرب لأهداف استعمارية بحتة”.

وتأتي تصريحات عباس في الوقت الذي افتتح فيه وزير خارجية الكيان الصيوني يائير لابيد سفارة بلاده في دول الإمارات يوم الثلاثاء، قائلا إن الكيان يريد السلام مع كل جيرانها و”نحن باقون هنا” في الشرق الأوسط. (وال – رام الله)

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