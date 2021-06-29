متمردو إقليم تيغراي بإثيوبيا يعلنون سيطرتهم الكاملة على العاصمة ميكيلي

ميكيلي 29 يونيو 2021 (وال) – قال حكام سابقون لإقليم تيغراي الإثيوبي إنهم بصدد إجراء عمليات “تطهير” اليوم الثلاثاء ضد القوات الحكومية الإثيوبية المنسحبة من العاصمة ميكيلي، وإن المدينة عادت إلى سيطرتهم “بنسبة 100 في المئة”.

وقال غيتاشيو ريدا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، لوكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف صباح يوم الثلاثاء: ” انتهت الاشتباكات النشطة في ميكيلي”.

وأضاف: “قواتنا لا تزال في مطاردة حثيثة في الجنوب والشرق”.

ولم يصدر تعليق من رئاسة الوزراء في إثيوبيا أو الجيش الإثيوبي حتى الآن .

واحتفل المواطنون في ميكيلي، عاصمة تيغراي في شمالي إثيوبيا، بانتصار قوات المتمردين التي استعادت المدينة في هجوم سريع يوم الإثنين . (وال – ميكيلي)

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