وفد من وزارة النفط والغاز يجري زيارة للإمارات ويبحث التعاون بين البلدين

أبوظبي 29 يونيو 2021 (وال)- أجرى وفد لوزارة النفط والغاز يترأسه وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج رفعت العبار زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتباحث في التعاون بين البلدين في المجال.

ويضم الوفد المشكل بقرار وزير النفط وتوجيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية إضافة للعبار كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالقاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة نوري الصيد.

كما يضم الوفد مدير شركة مرزق المكلف خليفة رجب عبدالصادق، ومدير عام التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط عماد عبدالطيف بن رجب، إضافة إلى مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة نجمي كريم.

وعقد الوفد اجتماعا في أبوظبي مع مدراء شركتي ادنوك والمبادلة الإماراتيتين، ومدراء الإدارات المختصة بهما، حيث تم خلال الاجتماع طرح سبل التعاون بين الدولتين بما يخدم أهداف القطاع فى تطوير منشاءاته.

ويأتى ذلك فى إطار تعزيز أهداف حكومة الوحدة الوطنية تجاه قطاع النفط والغاز، واهتمام وزير النفط والغاز وحرصه على تطوير القطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق التعاون والاستثمار بما يخدم الأهداف المنشودة للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية بالبلاد.(وال- أبوظبي)

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