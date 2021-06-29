وزيري خارجية أمريكا والمغرب يبحثان التطورات في ليبيا

روما 29 يونيو 2021 (وال) -قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بحث يوم أمس الاثنين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، التطورات في ليبيا، فضلا عن ملفات أخرى.

وكتب بلينكن في تغريدة: “لقد كان لقاء جيدا اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لاستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة، كما ناقشنا التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والإزدهار هناك”.

وجاءت هذه المباحثات في العاصمة الإيطالية روما، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم “داعش”.

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