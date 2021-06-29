السعودية.. تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ أغسطس الماضي

الرياض 29 يونيو 2021 (وال) -سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، (1567) إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ 12 أغسطس 2020، بينما تم رصد (15) وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك خلال الساعات (24) الماضية بواقع (1567)، مقابل (1218) في بيانات الأحد، و (1318) الاثنين، لتصل حصيلتها الكلية إلى ( 486106 ) حالات، بينها (11724) نشطة، و(1406) حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر للإصابات الجديدة في منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ فيها هذا العدد ( 403) حالة، لتأتي بعدها منطقة الرياض بعدد (328 ) حالة والمنطقة الشرقية بعدد (326).

وتعتبر حصيلة اليوم أعلى ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في السعودية منذ 12 أغسطس الماضي، حينما بلغ هذا المؤشر ( 1569) حالة.

وأفادت وزارة الصحة برصد ( 15 ) وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع (15) في إحصائية الأحد، و (14 ) الاثنين، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى ( 7804 ) متوفين.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في المملكة وصل إلى (466578) شخصا، بعد تسجيل ( 1032 ) حالة شفاء جديدة.(وال الرياض) س خ.

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