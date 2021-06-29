عاجل: الدبيبة ردا على رئيس المجلس الرئاسي: تسمية الوزراء والوكلاء من اختصاصنا

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال)-وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء كتابا لرئيس المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، قائلا فيه إن تسمية الوزراء والوكلاء من اختصاص رئيس الحكومة.

وجاء خطاب الدبيبة على طلب المنفي بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير، وذلك من خلال كتاب وجهه الأخير لرئيس الحكومة دعاه فيه لحضور “الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي”.

ووفقا لكتاب رئيس الحكومة الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه فإن الدبيبة أشار في كتابه إلى إحالة “الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الواردة بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي والذي يوضح اختصاصات رئيس الحكومة ومن بينها اختيار الوزراء ووكلائهم”.

والإثنين، لوّح رئيس المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم.

يشار إلى أن مجلس النواب استعرض في جلسته أمس كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، (وال – طرابلس)

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