مدير مكتب رقابة الصحة الدولية برأس جدير يحذر من تفاقم انتشار كورونا في تونس

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير الدكتور “مختار المنصوري” ان الواقع يقول ان الوضع في تونس “كارثي” نتيجة للانتشار السريع لفيروس كورونا “كوفيد 19” بسلالاته الجديدة، وان بعض المدن التونسية، مثل قبلّي ونابل أغلقت، حيث لم يتمكن المصابون فيها من الوصول الى المستشفيات، وفارقوا الحياة في بيوتهم بسبب تفاقم الوضع الوبائي فيها.

وأوضح الدكتور المنصوري في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية “وال” قائلا: وهذا الوضع المتأزم دفع منظمة الصحة العالمية الى وضع تونس في البؤرة الحمراء، كما أن بريطانيا وعدد من الدول بريطانيا وبعض الدول حذّرت جاليتها من هذا الواقع المتأزم وناشدتهم الخروج من تونس في أسرع وقت.

وأضاف المنصوري انه بالنسبة لمعبر رأس جدير (لم تأتنا أية تعليمات باتخاذ إجراءات جديدة حيال هذا الأمر، ولا زلنا ملتزمون بتطبيق البروتوكول الصحي الموقع بين البلدين الشقيقين، وأؤكد: (أنا اتحدث من المعبر حاليا، حركة المسافرين بسيطة جدا ولا تكاد تذكر).(وال- طرابلس).

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